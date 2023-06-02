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Диетолог Мещерякова рассказала о сбалансированном летнем питании для детей

Общество
Диетолог Мещерякова рассказала о сбалансированном летнем питании для детей

Специалист в области здорового питания, врач-диетолог и нутрициолог Татьяна Мещерякова поделилась советами о питании детей в летний период. Издание «Известия» опубликовало рекомендации эксперта.

Мещерякова отметила, что детский рацион летом должен содержать больше белка, поскольку аминокислоты являются важным компонентом для синтеза собственного белка организма, особенно в период активного роста. Кроме того, диетолог призвала родителей ограничить потребление так называемых «пустых калорий» в детском рационе. В список таких продуктов входят печенье, конфеты, пряники и другие кондитерские изделия. Вместо этого рекомендуется давать детям больше фруктов и овощей, которые содержат много микроэлементов и витаминов.

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