Диетолог Мещерякова рассказала о сбалансированном летнем питании для детей

Мещерякова отметила, что детский рацион летом должен содержать больше белка, поскольку аминокислоты являются важным компонентом для синтеза собственного белка организма, особенно в период активного роста. Кроме того, диетолог призвала родителей ограничить потребление так называемых «пустых калорий» в детском рационе. В список таких продуктов входят печенье, конфеты, пряники и другие кондитерские изделия. Вместо этого рекомендуется давать детям больше фруктов и овощей, которые содержат много микроэлементов и витаминов.