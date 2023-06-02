Профессор университета Роберта Морриса Энтони Моретти рассказал о восприятии миром внешнеполитических амбиций Соединенных Штатов Америки. Об этом пишет информационное издание Global Times.
Ученый призвал людей задаться вопросом, являются ли США «оплотом мира» или же «воинствующим монстром». Моретти поставил под сомнение положительное отношение государств Африки, Южной Азии и других регионов к словам западных стран о демократии.
Профессор дополнил свой аргумент, приведя в пример НАТО – он напомнил, что этот блок ответственен за «кровопролитие» в далеких от Европы частях мира. Моретти подчеркнул, что украинский кризис стал явным сигналом того, что США не собираются останавливаться в имплементации собственных амбиций, а Запад и Европа становятся их «военным инструментом», что ведет к трагическим последствиям.
Ранее известный режиссер Оливер Стоун назвал намерение ряда европейских стран наложить санкции на российскую атомную энергетику «глупой ошибкой». Стоун призвал государства к совместной партнерской работе в сфере мирного атома.