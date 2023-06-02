Профессор дополнил свой аргумент, приведя в пример НАТО – он напомнил, что этот блок ответственен за «кровопролитие» в далеких от Европы частях мира. Моретти подчеркнул, что украинский кризис стал явным сигналом того, что США не собираются останавливаться в имплементации собственных амбиций, а Запад и Европа становятся их «военным инструментом», что ведет к трагическим последствиям.