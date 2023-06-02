В России придумали новый вид спирта для водки

Российский производитель анонсировал выпуск водки с новым видом спирта «Классический».
Как сообщает издание MAXIM, отличаться от своих конкурентов новый напиток будет тем, что используемый спирт будет лучше сохранять аромат и вкус первоначального сырья.
«Мы уверены, что напитки на базе спирта «Классический» способны задать новые стандарты на рынке алкогольной продукции», - заявил коммерческий директор АО «Росспиртпром» Елена Манохина.
Корпорация также учтет опыт работы с предшественниками «Классического», «Альфой» и «Люксом», которые хоть и славились своей чистотой, но не могли передать весь вкусоароматический спектр перегоняемого сырья.
Ранее стало известно, что российский алкоголь начали производить в странах Африки.