Эксперты рассказали о вредных привычках, которые на самом деле помогают нам

Эксперты из издания MAXIM рассказали о вредных привычках, которые на самом деле оказались полезными.
Грызть собственные ногти: эта привычка хоть и не добавляет красоты вашим рукам, на самом деле помогает детям справиться с аллергией. Ученые считают, что микробы, скапливающиеся на руках малышей, помогают в тренировке их иммунитета. Но все же, если вам больше двух лет, от этой привычки стоит отказаться.
Редкий душ не только поможет в выработке естественного слоя защиты, но и дает возможность укорениться на вашей коже полезным бактериям. Мыться каждый день, используя химические средства хоть и не очень полезно, но все же и пренебрегать душем вовсе не стоит.
Ругаться вслух - это помогает справиться со стрессом и болью. Ученые провели эксперимент и выяснили, что громко матерясь человек может перетерпеть неприятные условия и повысить выносливость в ходе тренировок. Главное, смотрите чтобы рядом с вами не оказались сильно впечатлительные люди и дети.
Отказ от заправления постели препятствует размножению клещей и убирает от вас потенциальный аллерген.
Ранее стали известны полностью российские привычки, которые позаимствовали у нас жители Запада.