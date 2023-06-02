Эксперты рассказали о вредных привычках, которые на самом деле помогают нам

Грызть собственные ногти: эта привычка хоть и не добавляет красоты вашим рукам, на самом деле помогает детям справиться с аллергией. Ученые считают, что микробы, скапливающиеся на руках малышей, помогают в тренировке их иммунитета. Но все же, если вам больше двух лет, от этой привычки стоит отказаться.