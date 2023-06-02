Испанский журналист Пабло Хофре Леаль рассказал, почему в ближайшее время перемирие между Россией и Украиной невозможно. Это решение выдвигается не Киевом.
По словам Леаля, НАТО спонсирует Украину и обучает ее националистически настроенных солдат, потому что это «кровавая стратегия альянса». Это является причиной, по которой обе страны до сих пор не сидят за столом переговоров – потому что НАТО запрещает Украине делать какие-либо шаги в эту сторону. Леаль отметил, что Североатлантический альянс продолжает свой план, несмотря на огромное число погибших украинских солдат, потому что они не граждане стран НАТО, приводит его слова Rebelión.
Ранее генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что военный блок не согласен на прекращение огня в зоне боевых действий на российских условиях, потому что в таком случае нет гарантии, что Россия не атакует в момент затишья.