По словам Леаля, НАТО спонсирует Украину и обучает ее националистически настроенных солдат, потому что это «кровавая стратегия альянса». Это является причиной, по которой обе страны до сих пор не сидят за столом переговоров – потому что НАТО запрещает Украине делать какие-либо шаги в эту сторону. Леаль отметил, что Североатлантический альянс продолжает свой план, несмотря на огромное число погибших украинских солдат, потому что они не граждане стран НАТО, приводит его слова Rebelión.