Шоумен Константин Ивлев назвал причину развода с предыдущей женой

Некоторые поклонники шефа принялись называть его новую вторую половину Валерию Куденкову «разлучницей», однако Ивлев заявил, что развод с предыдущей женой не был связан с новым романом. Он рассказал, что за пять лет до расставания супруга его «не поддерживала» в том, чем он занимался. После работы шеф хотел приходить домой с целью морально и физически отдохнуть, а не «слышать какую-то зубриловку или чинить кран».