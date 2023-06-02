Шоумен Константин Ивлев назвал причину развода с предыдущей женой

Шеф-повар Константин Ивлев рассказал о причинах распада брака со своей первой женой. Супруги за 23 года совместной жизни родили двоих детей, однако в 2020 году шоумен нашел себе новую возлюбленную. Об этом пишет teleprogramma.pro.
Некоторые поклонники шефа принялись называть его новую вторую половину Валерию Куденкову «разлучницей», однако Ивлев заявил, что развод с предыдущей женой не был связан с новым романом. Он рассказал, что за пять лет до расставания супруга его «не поддерживала» в том, чем он занимался. После работы шеф хотел приходить домой с целью морально и физически отдохнуть, а не «слышать какую-то зубриловку или чинить кран».
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