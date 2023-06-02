Финляндия отреагировала на критику забора на границе с Россией новыми мерами

Финское издание Itä-Savo сообщило, что на протяжении всего забора длиной в 200 км будет установлена колючая проволока, а также тысячи видеокамер. На строительство этого ограждения было потрачено 380 млн евро, однако его «хлипкость» возмутила финнов. Сколько будет потрачено финансов на укрепление «городушек» пока неизвестно.