Финляндия отреагировала на критику забора на границе с Россией новыми мерами

Критика граждан Финляндии касательно забора на границе с Россией вынудила власть принять меры по усилению защиты.
Финское издание Itä-Savo сообщило, что на протяжении всего забора длиной в 200 км будет установлена колючая проволока, а также тысячи видеокамер. На строительство этого ограждения было потрачено 380 млн евро, однако его «хлипкость» возмутила финнов. Сколько будет потрачено финансов на укрепление «городушек» пока неизвестно.
Ранее в Сети финны раскритиковали власть за то, что вместо нормального забора на границе, последние установили нечто похожее на ограждение, которое в интернете сразу окрестили «садовым заборчиком». Многие комментаторы назвали это сооружение просто «шуткой», но заявили, что не удивлены такой халатностью в вопросах обороны государства.