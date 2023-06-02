Россиянам пригрозили штрафами за торговлю урожаем

Он отметил, что дачники имеют право продавать продукты растениеводства, такие как овощи, ягоды, зелень и фрукты, но только на специально отведенных местах, например, на сельскохозяйственных рынках или социальных ярмарках. Также они могут продавать продукты их переработки, такие как сухофрукты, варенье и консервы. Нельзя реализовывать урожай на проезжей части, у станций метро, в транспорте или рядом с административными зданиями. Нарушение этого правила может привести к штрафу от 500 до 2500 рублей. Если соблюдать определенные условия, налоги от продажи урожая платить не нужно. Площадь дачного участка не должна превышать 50 соток, а также нельзя использовать труд наемных работников.