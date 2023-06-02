Диетологи объяснили, почему белок так полезен для нашего организма

Так, белок помогает нашему организму не только при наборе мышечной массы, но и в обновлении клеток, росте волос и ногтей. Отдельно отмечается свойство белка помогать в похудении. Регулировка количества сахара в крови и отличные свойства насыщения помогают справиться с чувством голода при диете и защищают мышцы от разрушения.