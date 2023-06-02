Диетологи объяснили, почему белок так полезен для нашего организма

Диетологи и работники спортзалов рассказали изданию «Правила Жизни» про полезные свойства белка и о способах обнаружить у себя его нехватку.
Так, белок помогает нашему организму не только при наборе мышечной массы, но и в обновлении клеток, росте волос и ногтей. Отдельно отмечается свойство белка помогать в похудении. Регулировка количества сахара в крови и отличные свойства насыщения помогают справиться с чувством голода при диете и защищают мышцы от разрушения.
В день в вашем рационе должно быть около 25% белка. При отсутствии спорта и физнагрузок в вашей жизни достаточно потреблять 0,8 граммов белка на каждый килограмм вашего веса.
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