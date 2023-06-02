Названы самые высокооплачиваемые вакансии в России

Специалисты сервиса «Зарплата.ру» представили список самых высокооплачиваемых вакансий в России. Об этом сообщает издание «Мослента».
На первом месте в рейтинге расположилась вакансия персонального ассистента президента крупной металлургической компании с ежемесячным доходом до 1,5 миллиона рублей. Сотрудник должен будет управлять приемной и персоналом, включая повара, официанта, гардеробщика, управляющего домом и стюардессу, а также составлять график работы начальника. Работа предполагает нестандартный график - четыре рабочих дня с 6:30 до 23:00 с тремя выходными в неделю.
На втором месте в списке находится вакансия директора по продажам с оплатой до 600 тысяч рублей. Соискатели должны иметь опыт работы в нефтегазовых компаниях и заниматься разработкой коммерческой стратегии фирмы, управлением ценовой политикой и ассортиментом.
На третьем месте в рейтинге находится вакансия ведущего разработчика C++ в российской IT-компании с зарплатой до полумиллиона рублей.
Также в списке самых высокооплачиваемых вакансий были упомянуты: директор по строительству с образованием и стажем от трех лет с окладом в размере 500 тысяч рублей, врач-косметолог с шестилетним стажем и собственной базой клиентов с доходом от 450 тысяч рублей, управляющий клиникой эстетической медицины и пластической хирургии с зарплатой от 400 тысяч рублей, а также эксперт по подбору автомобилей с пробегом с доходом от 300 тысяч рублей.
Ранее аналитики рассказали о регионах с самой быстрорастущей зарплатой.