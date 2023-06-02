Названы самые высокооплачиваемые вакансии в России

Также в списке самых высокооплачиваемых вакансий были упомянуты: директор по строительству с образованием и стажем от трех лет с окладом в размере 500 тысяч рублей, врач-косметолог с шестилетним стажем и собственной базой клиентов с доходом от 450 тысяч рублей, управляющий клиникой эстетической медицины и пластической хирургии с зарплатой от 400 тысяч рублей, а также эксперт по подбору автомобилей с пробегом с доходом от 300 тысяч рублей.