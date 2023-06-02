Американский «Интер» намерен заполучить нападающего Лионеля Месси с помощью двух неожиданных преимуществ

Новый конкурент арабского клуба «Аль-Хиляль» на нападающего «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси готов предложить игроку 50 млн евро в год, если тот согласится выступать за американцев.
Американский клуб «Интер Майами» рассматривает Месси и готов предложить аргентинцу контракт с зарплатой около 50 млн евро. Однако в плане зарплаты «Интеру» не легко тягаться с «Аль-Хилялем» из Саудовской Аравии, так как он предлагает 365 млн евро в год. В связи с этим американский клуб решил брать нападающего за счет других аргументов, информирует Diario Sport.
Во-первых, у Месси есть дом в Майами, а значит, ему будет проще интегрироваться в американское общество и не придется переживать из-за поиска жилья для себя и своей семьи. Во-вторых, «Интер» готов сотрудничать с бывшим клубом аргентинца – «Барселоной», которая также намерена заполучить игрока, но для нее это пока не представляется возможным. Поэтому, в случае перехода Месси в «Интер», руководство клуба готово организовать для него временную аренду в каталонский клуб.
Ранее Месси высказывал сомнения насчет перехода в «Аль-Хиляль», потому что все еще ждет приглашения от «Барселоны», которую он покинул в августе 2021 года. Однако на данный момент «сине-гранатовые» не располагают условиями для подписания игрока, хоть и сами этого очень хотят.