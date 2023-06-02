Американский «Интер» намерен заполучить нападающего Лионеля Месси с помощью двух неожиданных преимуществ

Во-первых, у Месси есть дом в Майами, а значит, ему будет проще интегрироваться в американское общество и не придется переживать из-за поиска жилья для себя и своей семьи. Во-вторых, «Интер» готов сотрудничать с бывшим клубом аргентинца – «Барселоной», которая также намерена заполучить игрока, но для нее это пока не представляется возможным. Поэтому, в случае перехода Месси в «Интер», руководство клуба готово организовать для него временную аренду в каталонский клуб.