Стало известно, под чьим наблюдением будет находиться икона «Троица» в Храме Христа Спасителя

Ранее сообщалось, что проведенный в Германии опрос общественного мнения выявил отсутствие одобрения политики правящей в ФРГ партии у 80% респондентов, лишь 20% людей высказали согласие с ее действиями. Этот показатель вырос на 10% по сравнению с исследованиями, проведенными в апреле 2023 года – тогда политику правительства поддержали 27%.