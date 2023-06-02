Стало известно, под чьим наблюдением будет находиться икона «Троица» в Храме Христа Спасителя

Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ рассказал о деталях пребывания иконы Андрея Рублева «Троица» в Храме Христа Спасителя. Об этом пишет информационное агентство РИА Новости.
Древний образ во время пребывания в Храме Христа Спасителя будет находиться под наблюдением работников Третьяковской галереи. Отмечено, что для сохранения святыни будет обеспечен строгий контроль «температурно-влажностного» режима.
Ранее сообщалось, что проведенный в Германии опрос общественного мнения выявил отсутствие одобрения политики правящей в ФРГ партии у 80% респондентов, лишь 20% людей высказали согласие с ее действиями. Этот показатель вырос на 10% по сравнению с исследованиями, проведенными в апреле 2023 года – тогда политику правительства поддержали 27%.