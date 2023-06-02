Актер Аль Пачино заподозрил в неверности свою возлюбленную

Сообщается, что 83-летний актер «Крестного отца», чья 29-летняя партнерша Нур Алфаллах, обнаружила два месяца назад, что ждет его четвертого ребенка, был крайне удивлен этой новостью. Дело в том, что у артиста есть некие проблемы со здоровьем, которые обычно не позволяют мужчине оставить потомство. Он не верит в то, что мог оплодотворить свою девушку. Представитель актера отказался комментировать эту новость. Издание отмечает, что актер старше отца беременной девушки. У Пачино уже есть трое детей: близнецы от актрисы Беверли Д’Анджело и дочь от преподавательницы актерского мастерства Яны Тэррант.