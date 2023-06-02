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Губернатор Белгородской области Гладков рассказал о ситуации в Шебекино

Общество
Губернатор Белгородской области Гладков рассказал о ситуации в Шебекино

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал в своем Telegram-канале про ситуацию сложившуюся в Шебекино после украинских атак 1 июня.

Так, политик заявил, что вред, нанесенный инфраструктуре города в результате обстрелов ВСУ, пока что не поддается оценке.

«Общий объем повреждений пока оценить достаточно сложно», - заявил Гладков.

Также были усилены патрули и самооборона во всей Белгородской области. Жители Шебекино, размещенные во временных пунктах дислокации, находятся под защитой и уже почти все спят.

Отдельную благодарность Гладков передал всем волонтерам и медикам, которые дежурили в неспокойные для города часы и помогали людям.

«Самое главное, что люди живы. Ни одного человека сегодня не погибло, все остальные проблемы решим утром», - резюмировал губернатор.

Ранее Гладков рассказал об ущербе, нанесенном в результате обстрела области силами ВСУ.
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