Губернатор Белгородской области Гладков рассказал о ситуации в Шебекино

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал в своем Telegram-канале про ситуацию сложившуюся в Шебекино после украинских атак 1 июня.
Так, политик заявил, что вред, нанесенный инфраструктуре города в результате обстрелов ВСУ, пока что не поддается оценке.
«Общий объем повреждений пока оценить достаточно сложно», - заявил Гладков.
Также были усилены патрули и самооборона во всей Белгородской области. Жители Шебекино, размещенные во временных пунктах дислокации, находятся под защитой и уже почти все спят.
Отдельную благодарность Гладков передал всем волонтерам и медикам, которые дежурили в неспокойные для города часы и помогали людям.
«Самое главное, что люди живы. Ни одного человека сегодня не погибло, все остальные проблемы решим утром», - резюмировал губернатор.
Ранее Гладков рассказал об ущербе, нанесенном в результате обстрела области силами ВСУ.