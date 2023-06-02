Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Принесение иконы «Троица» в храм Христа Спасителя состоится четвертого июня

Общество
Принесение иконы «Троица» в храм Христа Спасителя состоится четвертого июня

Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ сообщил, что икона преподобного Андрея Рублева «Троица» будет принесена в Храм Христа Спасителя четвертого июня. Об этом пишет информационное издание РИА Новости.

Икона будет находиться там до 18 июня – с момента принесения и до этого дня верующие смогут посетить Храм для поклонения ей. Принесение святыни будет обеспечиваться министерством культуры России. Доступ к иконе будет осуществляться с десяти часов утра до семи вечера (в воскресенье – после литургии), иногда возможны технические перерывы до 60 минут с целью «обеспечения температурно-влажностного режима».

Ранее сообщалось, что кинозалы Москвы бесплатно покажут отечественные кинокартины для детей в рамках программы «Каникулы с Москино». Показ начнется шестого июня.
икона троица андрей рублев храм христа спасителя троица икона
Военкоры ФАН