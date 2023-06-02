Принесение иконы «Троица» в храм Христа Спасителя состоится четвертого июня

Икона будет находиться там до 18 июня – с момента принесения и до этого дня верующие смогут посетить Храм для поклонения ей. Принесение святыни будет обеспечиваться министерством культуры России. Доступ к иконе будет осуществляться с десяти часов утра до семи вечера (в воскресенье – после литургии), иногда возможны технические перерывы до 60 минут с целью «обеспечения температурно-влажностного режима».