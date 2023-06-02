Международный уголовный суд расследует ущерб инфраструктуре Украины

Эксперты из Нидерландов и Чехии посетили Юг и Восток Украины для того, чтобы задокументировать и оценить ущерб, нанесенный стране во время вооруженного конфликта. По словам подполковника Мод Дрох, это расследование должно было создать картину о настоящих разрушениях и оценить необходимость привлечения к ответственности виновных в этом, информирует Reuters.