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Международный уголовный суд расследует ущерб инфраструктуре Украины

Политика
Международный уголовный суд расследует ущерб инфраструктуре Украины

Международный уголовный суд провел расследование касательно ущерба, который был нанесен инфраструктуре Украины.

Эксперты из Нидерландов и Чехии посетили Юг и Восток Украины для того, чтобы задокументировать и оценить ущерб, нанесенный стране во время вооруженного конфликта. По словам подполковника Мод Дрох, это расследование должно было создать картину о настоящих разрушениях и оценить необходимость привлечения к ответственности виновных в этом, информирует Reuters.

Ранее в марте МУС выдал ордер на арест Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Их обоих обвиняют в организации и похищении украинских детей с территории страны. После этого прокурор Карим Хан заявил, что это решение об аресте было принято с сожалением, но обстоятельства вынудили МУС так поступить.
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