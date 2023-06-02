Гастроэнтеролог Кашух рассказала, как правильно есть мороженое в жару

Она сообщила, что резкий перепад температур может вызвать болезни, такие как фарингит, воспаление глотки или ларингит, из-за воспаления слизистой оболочки гортани. Чтобы избежать этих проблем, Кашух рекомендует употреблять мороженое медленно, маленькими порциями. Для того чтобы избежать резкого перепада температур, сладость можно немного подогреть, например, оставив на тарелке на несколько минут, или держать в руке перед употреблением.
Кроме того, если у человека появились некомфортные ощущения в горле, необходимо отказаться от десерта. Полезно также запивать мороженое теплым чаем, домашним морсом или компотом, чтобы избежать резких перепадов температур и уменьшить риск заболевания ОРЗ.
Ранее Кашух порекомендовала рецепт полезной окрошки.