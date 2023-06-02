Российские врачи ответили на самые популярные вопросы про лактозу

Российские врачи пообщались с изданием «Правила Жизни» и ответили на интересующие граждан вопросы про молочный сахар.
Так, эксперты уверяют, что от 45% всех людей имеет непереносимость или аллергию на лактозу.
«Когда лактоза не метаболизируется, она становится пищей для болезнетворных бактерий в кишечнике», - уверяют врачи.
Непереносимость лактозы можно обнаружить у себя, если вы замечаете следующие симптомы после потребления молочных продуктов: вздутие живота, колики и диарею. Самостоятельно ставить диагноз не нужно, лучше всего обратиться к врачу.
Популярные мифы, что от лактозы образуется слизь в легких и начинается активный набор веса, конечно же оказались неправдой. Полнота начинает появляться от переизбытка калорий, которые мы не сжигаем, а как известно, молочные продукты богаты своей энергетической ценностью.
В случае, если вы больны диабетом, то лучше отказаться от молока, ведь у него крайне высокий инсулиновый индекс. Сыр же, желательно твердый, есть можно, у него вредные показатели на низком уровне.
Ранее врач-педиатр предупредил родителей, кормящих детей растительным молоком, о его вреде для здоровья.