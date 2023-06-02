Украина и Германия организуют саммит для реализации киевской формулы мира

Во время переговоров с Зеленским Шольц выразил поддержку Украине и ее политике, а также заявил о готовности реализовать «украинскую формулу мира». Это будет возможно во время саммита мира, который будет совместно организован Украиной и Германией. Также Шольц заявил о готовности провести работу по привлечению к этому заседанию как можно большего количества участников, написал Зеленский в своих социальных сетях.