Губернатор Старовойт: Над Курской областью ночью 2 июня сбиты беспилотники

Он уточнил, что БПЛА были подбиты рядом с Курском. Губернатор также обратился к местным жителям с просьбой сохранять спокойствие, поскольку город находится под надежной защитой военных. Если граждане обнаружат подозрительные предметы, они должны незамедлительно сообщить об этом в службу 112. Информация о разрушениях и пострадавших на данный момент не поступала. Подробности инцидента выясняются.