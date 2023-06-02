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Губернатор Старовойт: Над Курской областью ночью 2 июня сбиты беспилотники

Происшествия
Губернатор Старовойт: Над Курской областью ночью 2 июня сбиты беспилотники

Согласно сообщению губернатора Курской области Романа Старовойта, ночью система противовоздушной обороны сбила несколько украинских беспилотных летательных аппаратов. Сообщение было опубликовано в его Telegram-канале.

Он уточнил, что БПЛА были подбиты рядом с Курском. Губернатор также обратился к местным жителям с просьбой сохранять спокойствие, поскольку город находится под надежной защитой военных. Если граждане обнаружат подозрительные предметы, они должны незамедлительно сообщить об этом в службу 112. Информация о разрушениях и пострадавших на данный момент не поступала. Подробности инцидента выясняются.

Ранее СМИ сообщили, что над Курском были слышны сильные взрывы.
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