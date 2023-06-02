Эндокринолог Павлова рассказала, как с легкостью отказаться от сладкого

Эндокринолог Зухра Павлова дала советы по снижению тяги к сладкому. Эксперт поделилась советами в своем Telegram-канале.
Первым шагом к снижению потребления сладкого является уменьшение его количества в рационе. Если сильно хочется шоколада, можно съесть один кусочек горького и медленно рассасывать его, не запивая горячими напитками.
Лучшей альтернативой вредным сладостям являются фрукты и сезонные ягоды. После завтрака или обеда можно съесть стакан ягод и один фрукт. Чтобы подсластить чай или кофе, Павлова рекомендует использовать сахарозаменители, например, стевию. Кроме того, можно обмануть рецепторы, пейте больше воды с лимоном.
Для соблюдения здорового образа жизни важно соблюдать регулярный режим сна, ложиться до 23:00 и спать 7-8 часов. Когда возникает сильное желание поесть сладкого, поможет 15-минутная прогулка, которая сменит деятельность и перепрограммирует мозг.
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