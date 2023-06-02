Эндокринолог Павлова рассказала, как с легкостью отказаться от сладкого

Лучшей альтернативой вредным сладостям являются фрукты и сезонные ягоды. После завтрака или обеда можно съесть стакан ягод и один фрукт. Чтобы подсластить чай или кофе, Павлова рекомендует использовать сахарозаменители, например, стевию. Кроме того, можно обмануть рецепторы, пейте больше воды с лимоном.