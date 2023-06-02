Дипломат Андрей Келин заявил о новых целях для российской армии на Украине

Российский посол в Великобритании Андрей Келин рассказал о новых законных целях для РФ на территории Украины.
Британская оборонная компания BAE Systems намерена открыть свои офисы на территории Украины для оказания услуг по ремонту и обеспечению деятельности филиалов, которые помогут в оборонительной сфере страны. Если это и произойдет и Лондон начнет строительство своих офисов по производству оружия на Украине, то они станут законными целями для России «еще на ранней стадии», заявил Келин в эфире телеканала «Россия 24».
Ранее Defence24 сообщил, что Великобритания намерена задействовать Фонд поддержки Украины для того, чтобы закупить для ВСУ ракеты большой дальности. Общая сумма на данный момент составляет 650 млн долларов.