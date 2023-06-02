Дипломат Андрей Келин заявил о новых целях для российской армии на Украине

Британская оборонная компания BAE Systems намерена открыть свои офисы на территории Украины для оказания услуг по ремонту и обеспечению деятельности филиалов, которые помогут в оборонительной сфере страны. Если это и произойдет и Лондон начнет строительство своих офисов по производству оружия на Украине, то они станут законными целями для России «еще на ранней стадии», заявил Келин в эфире телеканала «Россия 24».