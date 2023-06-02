Певица Глюкоза рассказала об отличии петербуржцев от москвичей

Она отметила, что жители Северной столицы более открыты, радостны и культурны. Глюкоза находится в настоящее время на съемках в Санкт-Петербурге и часто гуляет по городу, где ее узнают на улицах. В городе к ней подходят с улыбками и просят сделать совместное фото, порой даже со слезами на глазах. Певица отметила, что такая неподдельная радость очень впечатляет ее. По словам Глюкозы, Москва в этом плане более чопорная, так как жители города заняты своими делами и их сложнее удивить.