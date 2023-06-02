В Toyota создали первый гоночный автомобиль на водородном топливе

Автоконцерн Toyota представил первый гоночный автомобиль, работающий на водородной тяге.
Как сообщает издание Japan Today, причиной для такого смелого шага названа тенденция в мире автопроизводства потихоньку отказываться от бензина и тяга к экологической чистоте.
«Мы надеемся, что это предложит еще один способ борьбы с глобальным потеплением», - заявили в Toyota.
Сама машина была представлена на автогонке Super Taikyu и не поступит в дилерские центры в ближайшее время. Демонстрация водородного автомобиля была лишь испытанием новой технологии.
Эксперты уверены, что за данным типом машин будущее, ведь цены на бензин растут, а экология только портится. Дешевая альтернатива бензину и дизелю будет очень полезна для всей автопромышленности.
Ранее стало известно, что в Toyota допустили утечку 2,15 млн личных данных клиентов.