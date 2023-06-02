Модель Мария Погребняк на фоне слухов о разводе с супругом отправилась в отпуск

Бизнесвумен Мария Погребняк опубликовала в своем аккаунте в социальных сетях фотографию, на которой предстала в джинсовом костюме с голубым чемоданом – модель заставила поклонников гадать, куда она отправится отдыхать. Об этом пишет 5-tv.ru.
Погребняк призналась, что постоянные допросы фанатов о судьбе брака с футболистом Павлом Погребняком ее сильно утомили. Она сообщила, что решила оставить супруга и детей в Москве, но не стала рассказывать, куда и на сколько собирается отправиться на отдых. Подписчики предположили, что модель отправилась в Дубай – недавно она приобрела там квартиру.
Ранее правительство России утвердило правила установления родства при суррогатном материнстве. Постановление вступит в силу с первого сентября 2023 года.