Модель Мария Погребняк на фоне слухов о разводе с супругом отправилась в отпуск

Погребняк призналась, что постоянные допросы фанатов о судьбе брака с футболистом Павлом Погребняком ее сильно утомили. Она сообщила, что решила оставить супруга и детей в Москве, но не стала рассказывать, куда и на сколько собирается отправиться на отдых. Подписчики предположили, что модель отправилась в Дубай – недавно она приобрела там квартиру.