Рекордные показатели: Около 80% граждан недовольны текущей политикой Германии

Согласно результатам соцопроса, 80% граждан не одобряют работу и политику правящей партии правительства Германии. Остальные 20% высказывают согласие с ее действиями. Этот результат вырос на 10% по сравнению с исследованиями, которые проводились в апреле текущего года и тогда показали около 27% довольных политикой правительства людей.