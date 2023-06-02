Рекордные показатели: Около 80% граждан недовольны текущей политикой Германии

Институт Infratest dimap провел социальный опрос среди граждан Германии для того, чтобы выяснить удовлетворенность жителей федеральным правительством страны.
Согласно результатам соцопроса, 80% граждан не одобряют работу и политику правящей партии правительства Германии. Остальные 20% высказывают согласие с ее действиями. Этот результат вырос на 10% по сравнению с исследованиями, которые проводились в апреле текущего года и тогда показали около 27% довольных политикой правительства людей.
Ранее 64% граждан Германии высказались против отправки истребителей Украине, а 28% заявили, что согласны с необходимостью спонсирования Киева военными самолетами в текущих условиях. Также еще один опрос продемонстрировал, что 43% опрошенных граждан поддерживают продолжение военного сотрудничества Германии и Украины.