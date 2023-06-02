В России произведут тысячи беспилотников в 2023 году

Он подчеркнул, что по текущим данным, предполагается, что объем производства БПЛА всех классов и типов превысит 6 100 единиц, но возможно, что эта цифра будет больше. В то же время, он отметил, что статистика за прошлый год отсутствует, так как это направление еще не было настолько развито. В дополнение к этому, Шпак заявил, что отрасль создания беспилотников «однозначно» будет включена в балльную систему поддержки промышленности в 2023-2024 годах.