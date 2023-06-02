Приморская школьница получила ранение в голову из пневматической винтовки, состояние ребенка крайне тяжелое

Как сообщает сайт KP.RU, инцидент произошел, когда ребенок остался один дома, после отъезда родителей на прогулку. Вернувшись домой, взрослые увидели девочку без сознания с раной на виске. Девочку доставили в районную больницу, сейчас ее состояние врачи называют крайне тяжелым.