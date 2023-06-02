Приморская школьница получила ранение в голову из пневматической винтовки, состояние ребенка крайне тяжелое

15-летняя девочка из поселка Славянка, в Приморском крае, получила ранение в голову из пневматического ружья.
Как сообщает сайт KP.RU, инцидент произошел, когда ребенок остался один дома, после отъезда родителей на прогулку. Вернувшись домой, взрослые увидели девочку без сознания с раной на виске. Девочку доставили в районную больницу, сейчас ее состояние врачи называют крайне тяжелым.
По словам Ольги Пешковой, директора школы, в которой учится подросток, у ребенка не наблюдалось никаких психических расстройств и депрессивных мыслей. Отнюдь, девочка показала себя талантливой в поэзии и является любимицей всего класса.
«Если подросток делится творчеством, то, думаю, и о переживаниях бы молчать не стал», - заявляет Пешкова.
Родители ребенка также считаются уважаемыми людьми в городе и конфликтов с дочерью не имели.
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