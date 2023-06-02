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SHOT: Над Курском слышны мощные взрывы

Происшествия
SHOT: Над Курском слышны мощные взрывы

Местные жители сообщают, что над Курском слышны мощные взрывы в небе. Об этом рассказал Telegram-канал SHOT.

По предварительным данным, в городе работает система противовоздушной обороны (ПВО). Согласно сообщениям жителей районов «Победы» и Карла Маркса, было слышно минимум три громких взрыва, а также замечена яркая вспышка. Однако точная информация о произошедшем пока неизвестна. Подробности инцидента выясняются, сообщений о пострадавших на данный момент не поступало.

Ранее СМИ сообщили, что беспилотники ВСУ атаковали Курскую область. В результате происшествия была повреждена электроподстанция. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что жители села Гоголевка в Суджанском районе области остались без света.
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