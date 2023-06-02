SHOT: Над Курском слышны мощные взрывы

По предварительным данным, в городе работает система противовоздушной обороны (ПВО). Согласно сообщениям жителей районов «Победы» и Карла Маркса, было слышно минимум три громких взрыва, а также замечена яркая вспышка. Однако точная информация о произошедшем пока неизвестна. Подробности инцидента выясняются, сообщений о пострадавших на данный момент не поступало.