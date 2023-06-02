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Режиссер Оливер Стоун удивился намерению стран Европы ввести санкции против мирной атомной программы РФ

Политика
Режиссер Оливер Стоун удивился намерению стран Европы ввести санкции против мирной атомной программы РФ

Известный кинорежиссер Оливер Стоун высказался о намерении некоторых государств Европейского союза ввести санкции против российской атомной энергетики. Об этом пишет информационное агентство РИА Новости.

Стоун назвал подобную инициативу «глупой ошибкой». Режиссер высоко оценил вклад России в развитие мира. Он призвал государства к совместной работе в атомной сфере на партнерских условиях и сообщил, что «молится о мире».

Режиссер напомнил, что высокоуровневые российские инженеры строят атомные электростанции в ряде государств. Он также отметил серьезный подход России к мирной атомной энергетике и сообщил, что в «Росатоме» работают 200 тысяч человек.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о принятии парламентом Киргизии законопроекта «О государственном языке». Она выразила опасения, что это может негативно сказаться на положении русскоязычных жителей страны.
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