Известный кинорежиссер Оливер Стоун высказался о намерении некоторых государств Европейского союза ввести санкции против российской атомной энергетики. Об этом пишет информационное агентство РИА Новости.
Стоун назвал подобную инициативу «глупой ошибкой». Режиссер высоко оценил вклад России в развитие мира. Он призвал государства к совместной работе в атомной сфере на партнерских условиях и сообщил, что «молится о мире».
Режиссер напомнил, что высокоуровневые российские инженеры строят атомные электростанции в ряде государств. Он также отметил серьезный подход России к мирной атомной энергетике и сообщил, что в «Росатоме» работают 200 тысяч человек.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о принятии парламентом Киргизии законопроекта «О государственном языке». Она выразила опасения, что это может негативно сказаться на положении русскоязычных жителей страны.