Более 60% жителей Германии выступили против отправки истребителей Украине

Также опрос затронул военную поддержку Украине в целом и оказалось, что 43% людей согласны с ее продолжением и считают ее приемлемой, еще 37% - выступают против спонсирования Киева, так как это зашло слишком далеко, а остальные граждане посчитали оказываемую ВСУ поддержку недостаточной.