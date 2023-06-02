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Более 60% жителей Германии выступили против отправки истребителей Украине

Общество
Более 60% жителей Германии выступили против отправки истребителей Украине

Институт Infratest dimap провел социальный опрос среди граждан Германии на тему необходимости спонсирования Украины оружием со стороны Берлина по мнению жителей.

Согласно результатам опроса, 64% респондентов считают, что Берлин не должен отправлять Украине истребители и даже активно выступают против этого. 28% граждан заявили, что Германия может и должна отправить Киеву истребители, а еще 8% опрошенных не смогли ответить на этот вопрос.

Также опрос затронул военную поддержку Украине в целом и оказалось, что 43% людей согласны с ее продолжением и считают ее приемлемой, еще 37% - выступают против спонсирования Киева, так как это зашло слишком далеко, а остальные граждане посчитали оказываемую ВСУ поддержку недостаточной.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин не намерен отправлять Украине истребители какого-либо вида, так как не располагает достаточными ресурсами.
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