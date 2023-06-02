БРИКС призывает к новым способам контроля за вооружением

В четверг, 1 июня, министры иностранных дел БРИКС сделали совместное заявление, в котором говорится о необходимости контроля над нераспространением оружия государств. В частности, бактериологического и токсинного. Также в заявлении говорится о возможном проведении переговоров для принятия юридических моментов в вопросе недопустимости гонки вооружения как на земле, так и в космосе.