Африка, Бразилия, Индия, Россия и Китай (БРИКС) сообщили о необходимости контроля над вооружением и разоружением стран.
В четверг, 1 июня, министры иностранных дел БРИКС сделали совместное заявление, в котором говорится о необходимости контроля над нераспространением оружия государств. В частности, бактериологического и токсинного. Также в заявлении говорится о возможном проведении переговоров для принятия юридических моментов в вопросе недопустимости гонки вооружения как на земле, так и в космосе.
Ранее экономист Александр Дудчак заявил, что, если страны БРИКС введут в использование единую валюту, то это ускорит процесс дедолларизации в мире и нанесет «болезненный удар» по США. Таким образом в Штатах будут спровоцированы разрушительные внутриполитические процессы.