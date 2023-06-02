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США перестанут уведомлять Россию о пусках баллистических ракет

Политика
США перестанут уведомлять Россию о пусках баллистических ракет

США прекращают предоставлять России телеметрические данные о запусках американских межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет, запускаемых с подводных лодок с начала июня. Об этом сообщает издание BBC.

Такой обмен информацией ранее происходил в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. Кроме того, США не будут сообщать России о статусе и местонахождении объектов, которые попадают под действие этого документа, включая ракеты и пусковые установки. В дополнение к этому, США больше не разрешают России проводить инспекции на своей территории в рамках ДСНВ. Выданные инспекторам визы будут отозваны, новые выдаваться не будут, а пролеты инспекционных самолетов России будут запрещены.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что стороны не поддерживают «серьезных контактов» по контролю над вооружениями.
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