США перестанут уведомлять Россию о пусках баллистических ракет

Такой обмен информацией ранее происходил в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. Кроме того, США не будут сообщать России о статусе и местонахождении объектов, которые попадают под действие этого документа, включая ракеты и пусковые установки. В дополнение к этому, США больше не разрешают России проводить инспекции на своей территории в рамках ДСНВ. Выданные инспекторам визы будут отозваны, новые выдаваться не будут, а пролеты инспекционных самолетов России будут запрещены.