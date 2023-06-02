Приморский водитель «родился в рубашке»: он смог выжить после страшной аварии с грузовиком

Как сообщает сайт KP.RU, то, что водитель выжил, оказалось настоящим чудом, ведь на кадрах с места аварии видно, что от легкового автомобиля практически ничего не осталось. Само ДТП произошло в районе старого морского училища, когда грузовик перестраивался на дороге и не уступил место Toyota. В результате неудачного маневра, грузовой автомобиль буквально разорвал легковушку.