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Приморский водитель «родился в рубашке»: он смог выжить после страшной аварии с грузовиком

Происшествия
Приморский водитель «родился в рубашке»: он смог выжить после страшной аварии с грузовиком

В Находке водитель автомобиля Toyota Sprinter выжил после страшной аварии с грузовиком.

Как сообщает сайт KP.RU, то, что водитель выжил, оказалось настоящим чудом, ведь на кадрах с места аварии видно, что от легкового автомобиля практически ничего не осталось. Само ДТП произошло в районе старого морского училища, когда грузовик перестраивался на дороге и не уступил место Toyota. В результате неудачного маневра, грузовой автомобиль буквально разорвал легковушку.

Очевидцы аварии сообщают, что водитель иномарки выжил, хоть и получил травмы.

Ранее под Санкт-Петербургом погиб водитель эвакуатора из-за столкновения его машины с грузовиком.
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