Правительство РФ утвердило правила установления родства при суррогатном материнстве

Сообщается, что для детей, которых выносила суррогатная мать, установление потенциальных родителей будет включать исследование генетического материала. Процедура будет осуществляться на основании добровольного согласия суррогатной матери и каждого из потенциальных родителей. Соответствующее постановление вступит в силу с первого сентября 2023 года.