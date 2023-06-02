«Ваша поддержка дает силы для победы»: Пригожин отреагировал на поздравления

Предприниматель Евгений Пригожин выразил благодарность за поздравления с днем рождения. Заявление бизнесмена опубликовано пресс-службой компании «Конкорд».
Пресс-служба, по словам бизнесмена, получила большое число писем с поздравлениями и добрейшими пожеланиями. Послания отправляли обычные россияне, лидеры общественного мнения и средства массовой информации.
«Огромное вам спасибо! Вместе мы сможем разбудить и мобилизовать общество. Ваша поддержка дает энергию и силы для победы», — добавил Пригожин.
Ранее бизнесмен сообщил, что командование ЧВК «Вагнер» внимательно мониторит происходящее в Сети. «Музыканты» призвали предоставить им возможность прокомментировать все претензии, которые поступают в сторону «оркестра».