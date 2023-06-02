СК России начнет расследование новых преступлений ВСУ

Согласно предварительным данным, в Белгороде два человека получили ранения в результате падения беспилотного летательного аппарата. В населенных пунктах Горловка и Новая Каховка были обстреляны территории, что привело к гибели одного мирного жителя и ранению ребенка. Кроме того, в социальных сетях появилось интервью жительницы Артемовска, в котором она рассказала журналистам о том, что украинские военные стреляли в нее, когда она пыталась спасти свои документы из горящего дома. Следственный комитет России проведет расследование и выяснит все обстоятельства произошедшего, а также даст уголовно-правовую оценку действиям причастных к преступлениям лиц.