Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

СК России начнет расследование новых преступлений ВСУ

Политика
СК России начнет расследование новых преступлений ВСУ

Следственный комитет Российской Федерации начнет расследование новых преступлений, совершенных украинскими военными. Об этом сообщает Telegram-канал «Следком».

Согласно предварительным данным, в Белгороде два человека получили ранения в результате падения беспилотного летательного аппарата. В населенных пунктах Горловка и Новая Каховка были обстреляны территории, что привело к гибели одного мирного жителя и ранению ребенка. Кроме того, в социальных сетях появилось интервью жительницы Артемовска, в котором она рассказала журналистам о том, что украинские военные стреляли в нее, когда она пыталась спасти свои документы из горящего дома. Следственный комитет России проведет расследование и выяснит все обстоятельства произошедшего, а также даст уголовно-правовую оценку действиям причастных к преступлениям лиц.

Ранее СМИ уже сообщали о том, что СК расследует преступные действия украинской армии.
россия следственный комитет рф следственный комитет следственный комитет россии Украина спецоперация россии на украине украинский кризис спецоперация на Украине
Военкоры ФАН