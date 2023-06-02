Эксперт Игорь Шорников сделал разочаровывающее заявление для Молдовы касательно выступления в ЕС

Заседание Европейского политического сообщества было крайне широко разрекламировано на мировой арене, однако само мероприятие оказалось «пустым» и не вызвало у его гостей и наблюдателей ожидаемой реакции, зато привело к недоумению, приводят слова Шорникова РИА Новости. Он отметил, что намерения президента Молдовы Майи Санду о вступлении страны в Евросоюз к 2030 году опрометчивы, так как нынешний мир меняется крайне быстро.