Российские супермаркеты могут «атаковать» продукты из насекомых

Эксперты новостного сайта Argumenti.ru, ссылаясь на чиновников Госдумы утверждают, что полки российских супермаркетов могут наполниться товарами из насекомых.
Специалисты утверждают, что даже сейчас, в производстве множества продуктов используют части насекомых. Например, природную смолу шеллак, производимую самками семейства Kerriidae, очень часто можно встретить в качестве красителя шоколада.
Тенденция к новинкам в области пищевой промышленности не устраивает ряд российских политиков. По их мнению, вредные, а порой и опасные кулинарные эксперименты надо оставить тем культурам, где потребление насекомых исторически сложилось.
Поедание личинок мучного хрущака и червей Буффало, популярное в странах Азии, может перекочевать и к нам, ведь это дешевый источник ценного протеина, который крайне неприхотлив в условиях содержания.
Эксперты также предостерегают экзотических гурманов от неразборчивого потребления насекомых, ведь паразитарные свойства и накопительный вредный эффект многих из них так до конца и не изучен.
Ранее жителям России объяснили, почему насекомых запрещено доставать из открытой раны пинцетом.