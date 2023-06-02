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Российские супермаркеты могут «атаковать» продукты из насекомых

Общество
Российские супермаркеты могут «атаковать» продукты из насекомых

Эксперты новостного сайта Argumenti.ru, ссылаясь на чиновников Госдумы утверждают, что полки российских супермаркетов могут наполниться товарами из насекомых.

Специалисты утверждают, что даже сейчас, в производстве множества продуктов используют части насекомых. Например, природную смолу шеллак, производимую самками семейства Kerriidae, очень часто можно встретить в качестве красителя шоколада.

Тенденция к новинкам в области пищевой промышленности не устраивает ряд российских политиков. По их мнению, вредные, а порой и опасные кулинарные эксперименты надо оставить тем культурам, где потребление насекомых исторически сложилось.

Поедание личинок мучного хрущака и червей Буффало, популярное в странах Азии, может перекочевать и к нам, ведь это дешевый источник ценного протеина, который крайне неприхотлив в условиях содержания.

Эксперты также предостерегают экзотических гурманов от неразборчивого потребления насекомых, ведь паразитарные свойства и накопительный вредный эффект многих из них так до конца и не изучен.

Ранее жителям России объяснили, почему насекомых запрещено доставать из открытой раны пинцетом.
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