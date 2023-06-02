Справедливое возмездие: Политолог Сергей Марков рассказал о запрете визита Шендеровича* в Грузию

Марков сообщил, что поэт долгое время призывал к «новым железным занавесам» и политическим репрессиям против своих оппонентов. Политолог задался вопросом, понимает ли Шендерович*, что он сам себя не пустил в Грузию? Общественный деятель считает, что произошедший инцидент представляет собой «возмездие» за деятельность Шендеровича* по многолетнему разжиганию ненависти.