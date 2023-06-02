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Справедливое возмездие: Политолог Сергей Марков рассказал о запрете визита Шендеровича* в Грузию

Политика
Справедливое возмездие: Политолог Сергей Марков рассказал о запрете визита Шендеровича* в Грузию

Политолог Сергей Марков рассказал о недопуске журналиста Виктора Шендеровича* на территорию Грузии. Марков назвал произошедшее «справедливым возмездием». Об этом он написал в собственном Telegram-канале.

Марков сообщил, что поэт долгое время призывал к «новым железным занавесам» и политическим репрессиям против своих оппонентов. Политолог задался вопросом, понимает ли Шендерович*, что он сам себя не пустил в Грузию? Общественный деятель считает, что произошедший инцидент представляет собой «возмездие» за деятельность Шендеровича* по многолетнему разжиганию ненависти.

Ранее сообщалось, что Франция и Германия призывают к проведению новых муниципальных выборов в Косово. Страны настаивают на необходимости участия сербов в голосовании.

✱ Признан иностранным агентом на территории Российской Федерации.
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