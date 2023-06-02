В Белом доме сообщили о состоянии здоровья Байдена после сокрушительного падения

Ранее Байден выступал на торжественной церемонии для выпускников академии военно-воздушных сил США. После того, он пожал руку одному из курсантов, Байден повернулся и хотел пойти к военнослужащему рядом, но не заметил мешок с песком рядом на трибуне и споткнулся, упав прямо на пол. Подбежавшие военные не смогли предотвратить падение, но своевременно подняли президента.