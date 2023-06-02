В Белом доме сообщили о состоянии здоровья Байдена после сокрушительного падения

Директор по связям с общественностью Белого дома Бен Лаболт рассказал, как чувствует себя президент США Джо Байден после своего падения на церемонии в академии военно-воздушных сил в Колорадо.
Несмотря на инцидент с падением, который окружавшие Байдена военнослужащие не смогли предотвратить, американский президент сейчас в порядке, написал Лаболт в своем Twitter* после окончания мероприятия.
Ранее Байден выступал на торжественной церемонии для выпускников академии военно-воздушных сил США. После того, он пожал руку одному из курсантов, Байден повернулся и хотел пойти к военнослужащему рядом, но не заметил мешок с песком рядом на трибуне и споткнулся, упав прямо на пол. Подбежавшие военные не смогли предотвратить падение, но своевременно подняли президента.
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