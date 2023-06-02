Представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала закон о госязыке в Киргизии

Она также отметила, что законопроект был представлен на обсуждение еще в 2021 году, и изначально вызвал критические отзывы в киргизском обществе, в том числе со стороны русскоязычного населения. В дальнейшем документ был доработан, и в него были внесены положения о гарантиях сохранения и развития родного языка для всех этносов, но не было нормы о защите прав и свобод граждан по признаку незнания государственного языка.