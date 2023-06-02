Представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала закон о госязыке в Киргизии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила опасения относительно принятого Парламентом Киргизии законопроекта «О государственном языке». Сообщает Telegram-канал МИД России.
Документ обязывает государственных и муниципальных служащих владеть киргизским языком и проходить соответствующие экзамены. Захарова считает, что этот закон может негативно сказаться на положении русскоязычных жителей Киргизии, а также на ситуации с правами нетитульного населения республики.
Она также отметила, что законопроект был представлен на обсуждение еще в 2021 году, и изначально вызвал критические отзывы в киргизском обществе, в том числе со стороны русскоязычного населения. В дальнейшем документ был доработан, и в него были внесены положения о гарантиях сохранения и развития родного языка для всех этносов, но не было нормы о защите прав и свобод граждан по признаку незнания государственного языка.
По словам Захаровой, киргизская сторона заверила, что законопроект не преследует цель отмены русского языка. Она выразила надежду на то, что руководство Киргизской Республики проведет сбалансированную языковую политику, направленную на развитие киргизского и поддержку русского языка
Ранее Захарова выступила с жесткой критикой президента Молдавии Майи Санду.