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Премьер Армении Пашинян заявил, что его страна не является союзником России в конфликте на Украине

Политика
Премьер Армении Пашинян заявил, что его страна не является союзником России в конфликте на Украине

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван не является союзником России в вопросе конфликта с Украиной.

Как сообщает новостной сайт Argumenti.ru, он заявил представителям европейских стран, что в конфликте на Украине, Армения придерживается позиции нейтралитета.

«В войне с Украиной мы не являемся союзником России», - заявил Пашинян.

Им также была отмечена сложность ситуации, сложившейся вокруг Армении, ведь отсутствие прямых союзников и количество свалившихся внутренних проблем ставит страну в уязвимое положение.

Ранее Владимир Путин заявил, что считает трехстороннюю встречу с Азербайджаном и Арменией первым шагом на пути к решению Карабахского конфликта.
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