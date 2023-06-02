Премьер Армении Пашинян заявил, что его страна не является союзником России в конфликте на Украине

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван не является союзником России в вопросе конфликта с Украиной.
Как сообщает новостной сайт Argumenti.ru, он заявил представителям европейских стран, что в конфликте на Украине, Армения придерживается позиции нейтралитета.
«В войне с Украиной мы не являемся союзником России», - заявил Пашинян.
Им также была отмечена сложность ситуации, сложившейся вокруг Армении, ведь отсутствие прямых союзников и количество свалившихся внутренних проблем ставит страну в уязвимое положение.
Ранее Владимир Путин заявил, что считает трехстороннюю встречу с Азербайджаном и Арменией первым шагом на пути к решению Карабахского конфликта.