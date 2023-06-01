Франция и Германия призвали к новым выборам в Косово с участием сербов

Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о совместных требованиях с Германией касательно проведения новых выборов в республике Косово.
Франция и Германия призывают к проведению новых муниципальных выборов в Косово. Последние должны пройти в четырех округах как можно быстрее и с обязательным участием в них сербской стороны, заявил Макрон после заседания Европейского политического сообщества. Он отметил, что во время встречи с президентом Сербии Александром Вучичем во время саммита все стороны смогли достичь согласия по новому плану урегулирования конфликта в регионе.
Ранее Вучич обвинил НАТО в том, что альянс не исполняет своих обещаний, данных во время отправки вооруженных сил блока в регион. По словам сербского президента, НАТО обещало защищать сербов и не позволять угнетать их, но произошло совершенно обратное.