Франция и Германия призвали к новым выборам в Косово с участием сербов

Франция и Германия призывают к проведению новых муниципальных выборов в Косово. Последние должны пройти в четырех округах как можно быстрее и с обязательным участием в них сербской стороны, заявил Макрон после заседания Европейского политического сообщества. Он отметил, что во время встречи с президентом Сербии Александром Вучичем во время саммита все стороны смогли достичь согласия по новому плану урегулирования конфликта в регионе.