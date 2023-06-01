Министр промышленности и торговли РФ Мантуров рассказал о скором старте производства «Волги»

Он отметил, что на освоение новой модели потребуется от восьми до девяти месяцев. Мантуров также подтвердил, что в настоящее время обсуждается возобновление производства автомобилей «Волга» под этим известным советским брендом. Он добавил, что российская компания станет контрольным технологическим партнером при реализации проекта, однако не уточнил, какая именно.