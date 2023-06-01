Министр промышленности и торговли РФ Мантуров рассказал о скором старте производства «Волги»

Вице-премьер РФ и министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил, что группа компаний ГАЗ планирует возобновить выпуск автомобилей «Волга» уже к лету 2024 года. Об этом сообщает издание MK.RU.
Он отметил, что на освоение новой модели потребуется от восьми до девяти месяцев. Мантуров также подтвердил, что в настоящее время обсуждается возобновление производства автомобилей «Волга» под этим известным советским брендом. Он добавил, что российская компания станет контрольным технологическим партнером при реализации проекта, однако не уточнил, какая именно.
Ранее СМИ сообщили, что АвтоВАЗ готовит к продаже обновленную версию автомобиля Lada Vesta. Его рекомендованная цена составит около 1,24 млн руб. за версию седана в комплектации Comfort.