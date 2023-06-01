Австралийские полицейские пообещали $1 млн долларов за информацию об исчезнувшем 49 лет назад ребенке

Полиция штата Западная Австралия объявила о вознаграждении в $1 млн долларов за информацию о пропавшем 49 лет назад ребенке.
Как сообщает издание «Правила Жизни», правоохранителей интересуют сведения о 12-летнем Джеймсе Тейлоре, из города Дерби, который не вернулся домой 29 августа 1974 года. В последний раз ребенка видели, когда неизвестный мужчина предлагал ему сесть в свой автомобиль.
Сообщение в полицию от родителей Джеймса поступило только 5 сентября, ведь они были уверены, что ребенок поехал в гости к другу на ферму.
Ранее сайт РИАМО сообщил, что пропавшую и найденную голой в центре Петербурга актрису Гридасову медики перевели в ожоговое отделение.