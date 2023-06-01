Австралийские полицейские пообещали $1 млн долларов за информацию об исчезнувшем 49 лет назад ребенке

Как сообщает издание «Правила Жизни», правоохранителей интересуют сведения о 12-летнем Джеймсе Тейлоре, из города Дерби, который не вернулся домой 29 августа 1974 года. В последний раз ребенка видели, когда неизвестный мужчина предлагал ему сесть в свой автомобиль.