Компания Apple гарантировала отсутствие слежки за клиентами в ответ на обвинения ФСБ

Компания Apple Inc опровергла всяческие обвинения в свой адрес, связанные с незаконным использованием данных пользователей для слежки со стороны спецслужб США.
Apple Inc никогда не сотрудничала со спецслужбами или властями США для того, чтобы позволять последним следить за пользователями и использовать их личные данные. Подобные действия не осуществлялись компанией и никогда не будут проводиться, говорится в заявлении компании, которое приводит агентство Reuters.
Ранее ФСБ России сообщила, что провела анализ работы устройств Apple, он продемонстрировал, что компания следит за своими пользователями с помощью вредоносного программного обеспечения. Последнее позволяет добывать личные данные клиентов для США и их спецслужб.