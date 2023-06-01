Компания Apple гарантировала отсутствие слежки за клиентами в ответ на обвинения ФСБ

Apple Inc никогда не сотрудничала со спецслужбами или властями США для того, чтобы позволять последним следить за пользователями и использовать их личные данные. Подобные действия не осуществлялись компанией и никогда не будут проводиться, говорится в заявлении компании, которое приводит агентство Reuters.