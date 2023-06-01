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Компания Apple гарантировала отсутствие слежки за клиентами в ответ на обвинения ФСБ

Общество
Компания Apple гарантировала отсутствие слежки за клиентами в ответ на обвинения ФСБ

Компания Apple Inc опровергла всяческие обвинения в свой адрес, связанные с незаконным использованием данных пользователей для слежки со стороны спецслужб США.

Apple Inc никогда не сотрудничала со спецслужбами или властями США для того, чтобы позволять последним следить за пользователями и использовать их личные данные. Подобные действия не осуществлялись компанией и никогда не будут проводиться, говорится в заявлении компании, которое приводит агентство Reuters.

Ранее ФСБ России сообщила, что провела анализ работы устройств Apple, он продемонстрировал, что компания следит за своими пользователями с помощью вредоносного программного обеспечения. Последнее позволяет добывать личные данные клиентов для США и их спецслужб.
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