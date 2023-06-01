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Политик Владимир Рогов: В Запорожье звучат взрывы

Происшествия
Политик Владимир Рогов: В Запорожье звучат взрывы

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о взрывах в городской черте Запорожья. Соответствующей информацией политик поделился в собственном Telegram-канале.

Рогов сообщил, что на подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области работают системы противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины. Политик отметил, что ПВО сработало в ответ на удар «Геранями». Подробная информация будет представлена позднее.

«По предварительным данным – это работа ПВО ВСУ в ближайшем пригороде областного центра – попытка боевиков ВСУ не допустить цветение "Гераней"», – написал Рогов.

Ранее глава Курской области Роман Старовойт рассказал об атаке БПЛА ВСУ по территории региона. Беспилотник сбросил взрывное устройство на электроподстанцию в селе Гоголевка.
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