Житель Ростовской области задержан по подозрению в жестоком двойном убийстве

Согласно предварительной информации, ранее судимый подозреваемый приехал к бывшей жене, чтобы забрать своего полуторагодовалого сына. Однако женщина отказалась отдавать ребенка, и между ними произошел конфликт. В ходе ссоры мужчина достал пистолет, произвел несколько выстрелов и скрылся с места происшествия в неизвестном направлении.
В результате инцидента двое родственников бывшей жены нападавшего получили ранения и скончались на месте происшествия, а теща мужчины получила травмы и была госпитализирована. Задержанный находился в розыске в течение двух недель, и был найден в лесополосе, расположенной на расстоянии около 20 км от места преступления. В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело по статьям 105 и 222 УК РФ.
Ранее СМИ сообщили, что школьник из Подмосковья попытался зарезать собственных бабушку и дедушку.