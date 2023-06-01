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Житель Ростовской области задержан по подозрению в жестоком двойном убийстве

Происшествия
Житель Ростовской области задержан по подозрению в жестоком двойном убийстве

Подозреваемого в убийстве двух родственников бывшей жены задержали в Ростовской области. Об этом сообщает издание «Газета. Ru».

Согласно предварительной информации, ранее судимый подозреваемый приехал к бывшей жене, чтобы забрать своего полуторагодовалого сына. Однако женщина отказалась отдавать ребенка, и между ними произошел конфликт. В ходе ссоры мужчина достал пистолет, произвел несколько выстрелов и скрылся с места происшествия в неизвестном направлении.

В результате инцидента двое родственников бывшей жены нападавшего получили ранения и скончались на месте происшествия, а теща мужчины получила травмы и была госпитализирована. Задержанный находился в розыске в течение двух недель, и был найден в лесополосе, расположенной на расстоянии около 20 км от места преступления. В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело по статьям 105 и 222 УК РФ.

Ранее СМИ сообщили, что школьник из Подмосковья попытался зарезать собственных бабушку и дедушку.
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