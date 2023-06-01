Житель Ростовской области задержан по подозрению в жестоком двойном убийстве

В результате инцидента двое родственников бывшей жены нападавшего получили ранения и скончались на месте происшествия, а теща мужчины получила травмы и была госпитализирована. Задержанный находился в розыске в течение двух недель, и был найден в лесополосе, расположенной на расстоянии около 20 км от места преступления. В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело по статьям 105 и 222 УК РФ.