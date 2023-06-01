«300 лет назад»: Президент США Джо Байден пошутил о своем возрасте

Президент США Джо Байден пошутил о своем возрасте на церемонии для выпускников академии военно-воздушных сил.
Сегодня, 1 июня, во время церемонии вручения аттестатов выпускникам академии военно-воздушных сил Байден вышел на трибуну и заявил, что сам хотел поступать в это учебное заведение, когда «выпускался из школы 300 лет назад». После этого многие курсанты посмеялись.
Ранее Байден упал во время торжественной церемонии в этой же академии. После того, как американский лидер пожал руку одному из выпускников, Байден хотел подойти к военнослужащему недалеко от себя, но не заметил под ногами ящик и упал на пол. К нему сразу подбежали военные, чтобы помочь подняться.