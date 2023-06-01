«300 лет назад»: Президент США Джо Байден пошутил о своем возрасте

Ранее Байден упал во время торжественной церемонии в этой же академии. После того, как американский лидер пожал руку одному из выпускников, Байден хотел подойти к военнослужащему недалеко от себя, но не заметил под ногами ящик и упал на пол. К нему сразу подбежали военные, чтобы помочь подняться.